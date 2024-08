SALVADOR

Horto Florestal ganhará restaurante japonês a partir de setembro

Naggui tem previsão de lançamento para o próximo mês

Publicado em 19 de agosto de 2024 às 19:48

Restaurante japonês em Salvador Crédito: Divulgação

Será inaugurado em Salvador um restaurante japonês que promete ser um dos melhores da cidade. Comandado pelo chef Luciano Costa, o mesmo do Jhun, o Naggui tem previsão de abrir as portas no próximo dia 5 de setembro, inicialmente em formato soft opening (fase de testes).

O local funcionará em cima do conceituado Ori, na avenida Santa Luzia, no Horto Florestal. Em entrevista exclusiva ao Alô Alô Bahia, Luciano Costa explicou a escolha pelo bairro.

“O Horto Florestal hoje é um dos metros quadrados mais caros de Salvador. É onde mora a minha clientela, a alta sociedade baiana. Por isso lá tem se tornado um dos grandes polos culinários da cidade. E estamos chegando para atender esse público exigente”, promete.

O Naggui terá uma proposta levemente diferente da do Jhun, outro japonês de Luciano. Se o irmão mais velho é mais voltado para o conceito de bistrô, intimista com apenas 40 lugares, o novato será maior, com 55 assentos.

Outra diferença é o horário de funcionamento. Enquanto o Jhun opera apenas no jantar, o Naggui estará aberto não apenas de noite, mas na hora do almoço também.

“O Naggui é um grande investimento para garantir que os clientes tenham atendimento e comida de excelência, uma experiência que eles costumam ter contato apenas na Europa, Estados Unidos, Rio de Janeiro e São Paulo”, afirma o chef.

O cardápio ainda não foi divulgado oficialmente, mas a promessa é de que siga o padrão de qualidade conhecido do chef que também passou por Soho e Shiro – este último que deixou de funcionar presencialmente logo após a saída de Luciano no início do ano.