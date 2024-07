RANKING

Restaurante brasileiro está na lista dos mais bonitos do mundo

O Prix Versailles revelou sua tradicional lista dos Restaurantes Mais Bonitos do Mundo em 2024, apresentando 16 locais recém-inaugurados ou reabertos que se destacam em seus países. Todos competirão por três títulos mundiais em 2024: Prix Versailles, Interior e Exterior, que terão os resultados anunciados na sede da Unesco no final de novembro.

O Brasil não ficou fora do ranking: o Tuju, em São Paulo, representa o país na lista. O chef Ivan Ralston define sua culinária no Tuju de acordo com o clima e as estações, com menus batizados de Umidade, Chuva, Ventania e Seca.