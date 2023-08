Confira a programação da Sala Walter da Silveira em setembro

O filme Eu Deveria Estar Feliz tem pré-estreia dia 6/9. Crédito: divulgação

A programação de setembro está diversificada na Sala de Cinema Walter da Silveira, gerida pela Diretoria de Audiovisual da Funceb (Dimas/Funceb). No dia 1º (sexta), segue em cartaz a sessão especial Bicentenário Independência do Brasil na Bahia. Já no dia seguinte, a sala recebe a mostra Cine Horror Sessão da Tarde - As Aventuras de Sinbad.



No dia 6, haverá pré-estreia do longa Eu Deveria Estar Feliz, seguido de debate com Lorena Nonato, protagonista do filme, e a vice-diretora da Dimas, Juci Santana. No feriado de 7, a Sala Walter recebe a VII Semana da Diversidade Cultural LGBT de Salvador com o lançamento do documentário Um Atentado Violento ao Pudor, seguido por debate.

Pós-feriado, no dia 8, será a vez do lançamento do documentário Quando Ousamos Existir, também seguido por debate. Entre 13 e 23 a Sala Walter exibe Vento na Fronteira, de Laura Faerman e Marina Weis; e entre 16 e 23, o filme Canção ao Longe, de Clarissa Campolina. Já nos dias 14 e 15 de setembro a sala de cinema recebe o I Encontro Baiano de Filosofia e Cinema.

Na última semana de setembro a programação inicia no dia 26 com o Festival de Vídeo Estudantil do CEEP Formação e Eventos Isaias Alves, cujo tema é Celebração dos 50 anos de Gerônimo Santana, voltado para a comunidade escolar. Entre os dias 27 e 30 de setembro, a Sala recebe o Novo Ciclo de Cinema Iberoamericano – Histórias Que Não Te Contaram. A programação do último dia do mês recebe ainda a Comemoração do Cosplay Bahia.

Confira abaixo a programação completa da Sala de Cinema Walter da Silveira:

01/9 (sexta-feira) - Programação Especial – Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia | 15h – Balizando 02 de Julho - Direção: Fabíola Aquino e Marcio Lima | 15h30 – Invisíveis do Paraguaçu - Direção: Lucas Mascarenhas e Tamires de Jesus | 16h – Dois de Julho - Um Sonho de Liberdade - Direção: Yuri Rosat | 16h30 – As Phylarmônicas - Direção: Agnaldo Siri | 18h30 – Dois de Julho - Guerra da Independência na Bahia - Direção: Renato Barbieri

02/9 (sábado) - 15h às 19h - Cine Horror Sessão da Tarde - As Aventuras de Sinbad

06/9 (quarta-feira) - 18h30 - Pré-Estreia do Longa-Metragem Eu Deveria Estar Feliz + Debate com Lorena Nonato (protagonista do filme) e Juci Santana (vice-diretora – Dimas) - Direção: Claudia Priscilla

07/9 (quinta-feira) - VII Semana da Diversidade Cultural LGBT de Salvador - 18h – Lançamento de Documentário Um Atentado Violento ao Pudor + Debate - Direção: Gilson Goulart e Keila Simpson

08/9 (sexta-feira) - VII Semana da Diversidade Cultural LGBT de Salvador - 18h – Lançamento de Documentário Quando Ousamos Existir + Debate - Direção: Claudio Nascimento e Marcio Caetano – 13/09 (15h30); 15/09 (15h30); 19/09 (15h30); 20/09 (18h30); 21/09 (15h30); 23/09 (15h30)

15/9 (quinta-feira) - 14h - I Encontro Baiano De Filosofia e Cinema - Canção ao Longe - Direção – Clarissa Campolina – 16/09 (15h30); 19/09 (18h30); 20/09 (15h30); 21/09 (18h30); 23/09 (15h30)

27/9 (quarta-feira) - Novo Ciclo de Cinema Iberoamericano - Histórias que não te contaram - 18h30 - Miriam Miente (República Dominicana y España, 2018) - Direção: Natalia Cabral e Oriol Estrada

28/9 (quinta-feira) - Novo Ciclo de Cinema Iberoamericano - Histórias que não te contaram - 18h30 - Planta permanente (Argentina, 2019) - Direção: Ezequiel Radusky

29/9 (sexta-feira) - Novo Ciclo de Cinema Iberoamericano - Histórias que não te contaram - 18h30 - Pizarro (Colombia, 2015) - Direção: Simón Hernández