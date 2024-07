DIVERSOS RITMOS

Confira programação do Festival de Inverno Bahia em Vitória da Conquista

O Festival de Inverno Bahia (FIB), em Vitória da Conquista, chega à sua 18ª edição em agosto. O evento é marcado pela diversidade de ritmos e atmosfera única da região. Em 2024, com o tema “Muito mais Música”, o FIB promete uma programação intensa com mais de 36 horas de shows.

O palco principal receberá artistas de diferentes gêneros musicais, garantindo uma variedade de estilos para o público. Na sexta-feira (23), Nando Reis e Anavitória se apresentam com sua turnê conjunta. Só Pra Contrariar também sobe ao palco com a temporada de despedida de Alexandre Pires, e o forrozeiro Xand Avião encerra a noite.

No sábado (24), o pagode do Menos é Mais, o pop rock de Samuel Rosa, o swing dos Filhos de Jorge e o sertanejo da dupla Maiara e Maraisa fazem a alegria do público. No domingo (25), Jão, Seu Jorge e Ana Castela encerram o festival.