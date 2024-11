LUXUOSA

Conheça a pousada baiana que venceu prêmio de 'melhor hotel à beira-mar'

Imóvel está localizado em Trancoso, no sul do estado

Localizada em um dos destinos turísticos mais badalados do país, a pousada Estrela D'Água, em Trancoso, distrito de Porto Seguro, no sul da Bahia, ganhou o título de "melhor hotel à beira-mar" da América Latina. O resultado foi divulgado pelo prêmio internacional Condé Nast Johansens Awards for Excellence 2025.