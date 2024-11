COZINHA DE PONTA

Quatro chefs de restaurantes baianos estão entre os melhores do mundo; saiba quem

Premiação reconhecida mundialmente, o The Best Chef Awards divulgou resultado na quarta-feira (6)

Esther Morais

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 08:37

Prato no 'Origem' Crédito: Leonardo Freire

Quatro chefs de restaurantes famosos e de alta gastronomia da Bahia estão entre os melhores do mundo. O The Best Chef Awards 2024, que lista os melhores cozinheiros do mundo, divulgou o resultado da premiação na quarta-feira (6), e estão na classificação final nomes à frente de dois estabelecimentos em Salvador.

São eles: a dupla Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, por trás do Origem, e Dante e Kafe Bassi, do Manga. Os chefs conquistaram, respectivamente, o prêmio de "duas facas" - dá o status de world-class [nível mundial, em tradução livre] - e "uma faca" - para profissionais de “excelentes habilidades".

Dois chefs mencionados ainda participaram de degustações promovidas pelo CORREIO. Kafe Bassi participou do júri técnico para eleger a melhor pizza e a melhor torta de Salvador, neste ano. Já Lisiane Arouca compôs o júri da melhor torta 2024 e esteve em edições anteriores do "melhor Ovo de Páscoa".

Ainda há o prêmio de "três facas", que representa a maestria completa do ofício culinário. No Brasil, dois chefs conseguiram a conquista máxima, Alex Atala, do D.O.M e Dalva & Dito, em São Paulo, e Manu Buffara, do Manu, em Curitiba.

Ao todo, 550 chefs foram reconhecidos nas três categorias. Destes, 17 atuam no Brasil.

Conheça o 'Origem' e o 'Manga'

O restaurante Origem é conhecido por trazer diferentes experiências gastronômicas. Os pratos são assinados pelos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, e o menu degustação custa R$ 340 por pessoa. No cardápio há opções como pão de dendê, kefir com mel e ouriço acevichado.

Os chefs agradeceram pela premiação nas redes sociais. "Impossível não se emocionar com tamanho reconhecimento, mas mais ainda pelas portas que estão a se abrir para outros profissionais incríveis aqui da nossa Bahia. Só temos a agradecer a todos que acreditam, cuidam, fazem acontecer, porque ninguém chega lá sozinho", diz o texto na publicação.

Idealizado pelo casal de cozinheiros Dante e Katrin, o restaurante Manga habita em um casarão renovado no bairro do Rio Vermelho. Alguns dos pratos do menu são Cavala na brasa, Fumeiro de costela Duroc feito na casa e Pinha com iogurte.