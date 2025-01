FESTIVAL DE VERÃO

Conquistando o público infantil, Ana Castela agita primeiro dia do FV2025

Primeiro dia do Festival ocorre neste sábado (25)

A cantora sertaneja se apresentou neste sábado (25), no Festival de Verão 25, trazendo a Salvador um repertório com seus maiores sucessos como Boiadeira, Pipoco, Solteiro Forçado e As Meninas da Pecuária. Parecendo estar cada vez mais à vontade com o público infantil, Ana apresentou uma performance animada com ballet em vestes coloridas, chuva de fogos e confete, muito cumprimento aos fãs e até mesmo pequenas modificações nas letras das músicas para uma versão mais “soft.>