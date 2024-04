BBB

Davi confunde Ayrton Senna com Tony Ramos: "Era bom, né?''

Em conversas anteriores, o baiano confessou não conhecer Deborah Secco nem mesmo a campeã do programa durante a edição de 2021

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 15 de abril de 2024 às 16:47

Em conversa com Matteus, Davi confunde Tony Ramos com Ayrton Senna Crédito: Reprodução/ GloboPlay

Três dias antes da final do Big Brother Brasil (BBB 24), o atual líder e primeiro finalista, Davi, em conversa com seu aliado Matteus, confundiu o ídolo nacional, o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, com o ator de novelas da TV Globo, Tony Ramos.

Em conversas anteriores, o baiano que trabalhou como motorista de aplicativos, confessou não conhecer Deborah Secco nem mesmo a campeã do programa durante a edição de 2021, Juliette. Em outro episódio, o brother relatou não conhecer Fernanda Montenegro. "Quem é essa?", perguntou Davi após Alane e Beatriz comentarem sobre o salário da atriz.

Neste sábado, 13, Davi estava conversando com Matteus e falou que iria chamar o gaúcho de Tony Ramos, que na verdade era Ayrton Senna, em confusões. "Vou te chamar de Tony Ramos agora. Você é o novo Tony Ramos. Agora Tony Ramos era bom. Tony Ramos era f*da na corrida", confundindo o ator com o piloto.

"Que corrida?", respondeu Matteus. "Ah, não, Ayrton Senna. Tô confundindo", retratou-se Davi.

Logo após o comentário do Brother, que é um dos favoritos para conquistar o prêmio final, internautas reagiram em defesa de Davi, associando a confusão com a idade dele.

"Ele tem 21 anos, minha gente! Quando ele nasceu, já fazia anos que Senna tinha falecido, e Tony Ramos quase não atuava mais em novelas", argumentou.

Mas não foi o caso de outros telespectadores que reagiram à cena e associaram a troca de personalidades com um provável personagem do participante do reality. "Povo cego. Não tá vendo que ele se faz de besta. Confundir Tony Ramos com Ayrton Senna? E vocês ainda acreditam", indagou.

Davi é o primeiro finalista do programa

Na última quinta-feira, 11, Davi participou da última prova de resistência do programa valendo a liderança, e na manhã seguinte acabou garantindo não só o direito de ser o último líder do reality, como também se tornou o primeiro brother que conseguiu uma vaga na final do programa.