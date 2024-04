'REG' NA PRONAICA

Davi assistirá no BBB 24 festa montada para ele em Cajazeiras

A TV Globo confirmou que os finalistas do BBB 24 poderão ver, de dentro da casa, a festa que ocorre em suas cidades natais. No caso de Davi, a celebração ocorrerá no Campo da Pronaica, em Cajazeiras, bairro de Salvador.