HOMENAGEM

Davi, do 'BBB 24', ganha mural de grafite no bairro onde cresceu em Salvador

O motorista de aplicativo baiano Davi Brito, um dos favoritos ao prêmio do Big Brother Brasil (BBB 24), foi homenageado com um mural grafitado na entrada de Cajazeiras, bairro onde nasceu e cresceu, em Salvador. A obra foi feita pelo artista Been Andrade - vizinho do participante e grafiteiro há 20 anos - na entrada da Fazenda Grande III, no muro da caixa d´água em frente à rotatória.