Davi vai ganhar o BBB 24? Enquetes apontam favoritismo do baiano

Resultado será divulgado amanhã

Da Redação

Publicado em 15 de abril de 2024 às 19:42

Davi, no BBB 24 Crédito: Globo

Após muita luta, oito paredões superados e dezenas de embates com outros participantes do BBB 24, Davi chegou a grande final. Disputando com Isabelle e Matteus, o baiano dispara como grande favorito para levar para Cajazeiras os quase R$ 3 milhões do prêmio.

Segundo a enquete do Uol, com quase 1 milhão de votos, o motorista de aplicativo aparece com quase 65% da preferência do público, seguido por Matteus com 23% e Isabelle com 11% no início da noite desta segunda-feira (15).

Já no levantamento do jornal Extra, o baiano surge com 67%, Matteus com 24% e Isabelle com 9%.