Deborah Secco lança marca de biquíni com ensaio fotográfico feito em praia na Bahia

Diretamente de Itacaré, a primeira coleção da marca reflete o estilo e a personalidade da atriz

A atriz Deborah Secco anunciou, nesta quinta-feira (7), o lançamento de sua própria marca de biquínis, chamada Is Bikini. Em publicações nas redes sociais, Secco compartilhou com os fãs a realização do novo projeto e se mostrou empolgada com a estreia, que aconteceu com um ensaio fotográfico diretamente de Itacaré, na Bahia.