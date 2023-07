Descubra quem ficou com a fortuna de Gal Costa

A cantora Gal Costa, que morreu em novembro de 2022, deixou seus bens para o filho, Gabriel Costa. O jovem completou 18 anos recentemente, e conseguiu herdar bens milionários da mãe, uma das maiores artistas do MPB. Antes de falecer, a baiana deixou por escrito a divisão de seus bens, segundo o jornal Extra. A estrela deixou para o filho a maior parte dos bens, entre elas, uma mansão luxuosa no Jardim Europa, uma das áreas mais nobres de São Paulo.

A casa, que a famosa morou até a morte, está avaliada em R$ 5 milhões. Completando 18 anos, Gabriel vai poder decidir o que vai fazer com os bens que herdou da mãe. O imóvel poderá ser vendido ou alugado, já que o espaço ficou fechado desde a morte de Gal.

Entretanto, parece que a mansão em nome do menino não foi bem vista pela viúva da cantora, a polêmica Wilma Petrillo. Isso porque a empresária teria entrado na Justiça para pedir R$ 50 do imóvel que foi deixado para o jovem. Além disso, ela também quer ser reconhecida como companheira de Gal com a união estável.