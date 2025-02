HEMATOMAS

Detalhe da chegada da princesa da Espanha em Salvador preocupa imprensa internacional; entenda

Jovem de 19 anos passa por treinamento da Marinha



Esther Morais

Alô Alô Bahia

Publicado em 16 de fevereiro de 2025 às 09:38

Princesa chegou em Salvador no fim de semana Crédito: Reprodução / Alô Alô Bahia

Futura rainha da Espanha, a princesa Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz chegou ao Brasil neste fim de semana, mas sua visita em Salvador causou preocupação devido a um detalhe observado no corpo da herdeira do trono. A situação repercutiu na imprensa internacional e gerou diversos comentários. >

Em uma foto divulgada, o braço da jovem de 19 anos aparece com hematomas. “Embora não seja a primeira vez que a princesa Leonor tem essas marcas nos braços, é preocupante que ela se machuque com tanta frequência no mar”, escreveu a revista Caras, da Argentina, em um artigo.>

A explicação é que o machucado vem do esforço físico da princesa durante os exercícios de treinamento dela na Marinha. “Podemos supor que as tarefas de navegação podem produzir múltiplos solavancos e quedas que depois se transformam em hematomas”, completa o texto. >

“Do ponto de vista físico, (os aspirantes) são submetidos a um esforço constante, pois, a intensa jornada escolar soma-se aos deveres de guarda que exercem no navio, seja de dia ou de noite”, explicou recentemente Manuel García Ruiz , Chefe da Seção de Tecnologias da Informação e Telecomunicações do Estado-Maior da Marinha.>

Leia mais Uma princesa em Salvador!

Há poucos dias, a Família Real publicou imagens inéditas da herdeira do trono no mar, trabalhando na preparação das velas ao lado de seus companheiros em um dos quatro mastros do Juan Sebastián Elcano. Essas quatro fotografias e um vídeo foram tirados antes da princesa chegar a Salvador, sua primeira parada na América.>