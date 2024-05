Dias após assinar o primeiro contrato, cantor sertanejo morre em acidente

Caso aconteceu em São Paulo no último sábado (18)

O sonho de Guilherme Leon, de 32 anos, foi interrompido após sofrer um acidente de carro na rodovia Raposo Tavares, em Mairinque, São Paulo, no último sábado (18).

Ele tinha assinado o seu primeiro contrato com uma gravadora profissional para seguir a carreira como cantor sertanejo. Dias depois, o artista sofreu o acidente.

Um veículo invadiu a contramão e bateu de frente com o carro de Guilherme. A vítima seguia na pista sentido Sorocaba, em São Paulo, quando ocorreu o acidente. Dentro do veículo, a esposa do cantor sofreu ferimentos moderados e foi encaminhada para um hospital da região, segundo o G1.