PRIORIDADES

Diego Hypolito dispara: 'Prefiro muito mais não ser a dupla da minha irmã'

Ex-ginasta admitiu que Guilherme é sua prioridade no Big Brother Brasil 25

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de fevereiro de 2025 às 14:44

Diego Hypolito em conversa no BBB 25 Crédito: Reprodução

O fim das duplas no Big Brother Brasil 25 deixou Diego Hypolito feliz. Na manhã deste sábado (8), em conversa com Guilherme na cozinha, o ex-ginasta confessou que prefere participar do reality show de forma individual do que com a irmã, Daniele. O papo surgiu após o fisioterapeuta dormir no chão durante a madrugada.>

"Hoje em dia, claramente, graças a Deus, eu não sou mais dupla....Graças a Deus, não. Perdão, Senhor. Eu prefiro muito mais não ser a dupla da minha irmã, porque eu posso me posicionar com a Camilla, com você, com fulano, beltrano e ciclano. [...] Porque eu tenho um ponto de vista que não está batendo", afirmou Diego, explicando que Guilherme é uma prioridade para ele.>

"As coisas, quando forem com você, elas vão me pegar mais do que quando for com outra pessoa. Eu não consigo, você é uma prioridade minha. Você, depois da minha irmã, é uma prioridade minha no jogo. Ontem eu falei isso para a Gra [Gracyanne Barbosa]. Porque eu amo muito a Gra, mas você conquistou um espaço dentro de mim, no meu coração, que é difícil, agora, alguém pegar", completou.>

Diego explicou que Daniele ainda é prioridade para ele. Mas que o fato de não precisar mais de uma conversa com a irmã antes de se posicionar acaba facilitando.>