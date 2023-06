Dudu Camargo foi visto abatido, revela Leão Lobo: 'Precisa de ajuda'

O jornalista Leão Lobo se encontrou com Dudu Camargo na última sexta-feira (23). Em entrevista ao portal Splash, o veterano disse que viu o ex-colega de Fofocalizando nos bastidores da peça Confusões à Italiana, que está apresentando no Teatro Escobar em São Paulo.



Guilherme Uzeda, produtor do espetáculo, teve um contato mais próximo com Dudu durante a visita do ex-SBT ao teatro. O que chamou a atenção foi o aparente estado emocional do rapaz.