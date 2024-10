OBRA PRIMA BAIANA

‘Elegibo’: álbum clássico de Margareth Menezes está entre relançamentos no streaming

A música chegou em setembro de 1990 ao topo da Billboard World Albums

Alô Alô Bahia

Publicado em 10 de outubro de 2024 às 11:26

Margareth Menezes Crédito: Márcio Lima

No mês em que celebra mais um aniversário, Margareth Menezes escolheu dois de seus trabalhos fundamentais, ainda inéditos no streaming, para serem relançados nas plataformas. O primeiro álbum de carreira da artista, apresentado em 1988, e “Elegibo”, de 1992, que traz no título a faixa que estourou seu nome Brasil afora, chegam ao streaming nos dias 13 e 20 de outubro, respectivamente.

Em um ano marcado por realizações importantes na carreira artística, inclusive com a realização da sua 24ª turnê internacional, durante as férias ministeriais, Margareth Menezes fortalece um movimento de relançamento de toda a sua discografia nos streamings. Das 17 obras lançadas em 37 anos de carreira, 11 já estão nas plataformas e o restante em processo de relançamento.

O auto-intitulado “Margareth Menezes”, álbum de estreia lançado originalmente em LP, chega às plataformas em 13 de outubro, dia do aniversário da artista. À época, aos 26 anos, Margareth havia sido recém-contratada pela então Polygram e gravou pela primeira vez, em estúdio, um álbum completo.

“Eu ainda fazia teatro, cantava na noite e essa contratação veio como uma grande surpresa pra mim. O disco foi uma virada de chave na minha carreira. Além de trazer composições de artistas importantes como Geraldo Azevedo, Capinam, Paulo Debétio e Jorge Portugal, nele gravei pela primeira vez canções que são emblemáticas na minha carreira”, relembra a artista.

O registro fonográfico rendeu dois troféus Imprensa de Melhor Disco e Melhor Cantora e uma turnê pelo Brasil e Argentina. Entre as faixas, as primeiras gravações de hits icônicos como “Uma História de Ifá (Elegibô)”, canção que a fez estourar internacionalmente em 1990, e “Alegria da Cidade”.

“Essa música, de Lazzo e Jorge Portugal, é um hino do afropop brasileiro. Para mim, ela inaugura esse comportamento musical do afropop brasileiro, no sentido desse pensamento aqui na Bahia, porque ela diz muito tanto na questão melódica quanto no arranjo. É uma música que precisa ser tocada, precisa ser ouvida e entendida”, explica a artista.

Faixa-título do seu terceiro álbum de carreira, “Elegibô” foi uma obra definitiva na carreira de Margareth Menezes. A música chegou em setembro de 1990 ao topo da Billboard World Albums, nos Estados Unidos, e liderou a lista por onze semanas, além de virar comercial da Schweppes na Europa, sendo até hoje uma das músicas mais tocadas do mundo.

Foi a partir dela que, em 1990, David Byrne, líder do grupo Talking Heads, convidou a baiana para fazer o show de abertura da turnê mundial Rei Momo, além de fazer participações especiais durante o show. A turnê passou pela América do Sul, América do Norte, Finlândia e Rússia (na época, União Soviética), num total de 42 países, e foi essencial para que a artista se tornasse conhecida mundialmente.

Clipe inédito

A música dá nome ao terceiro álbum de Margareth Menezes, “Elegibô”, relançamento que chega no streaming no próximo dia 20 de outubro. Reunindo as principais canções do primeiro e do segundo álbum da cantora, “Um Canto Pra Subir” (1991), o disco teve quatro lançamentos com capas diferentes na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. “Esse trabalho condensa os meus dois primeiros discos e inaugura uma linguagem de música popular brasileira que as pessoas não conheciam lá fora. Foi a partir da gravação desse disco que o samba reggae chegou às rádios internacionais pela primeira vez”, relembra a artista.

“Elegibô” chega ao streaming acompanhado de um clipe inédito, gravado no início dos anos 1990. A produção tem como cenário o Museu de Arte Moderna da Bahia, o MAM, e o vídeo sairá também no dia 20 de outubro, no canal oficial do YouTube de Margareth Menezes.