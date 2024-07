NA GLOBO

Eliana se pronuncia sobre protagonismo no palco: 'Gosto de dividir a cena'

Apresentadora assumirá Saia Justa e um quadro no Fantástico

Da Redação

Publicado em 31 de julho de 2024 às 08:53

Eliana no Saia Justa Crédito: Reprodução / Redes sociais

Recém-chegada na Globo, Eliana vai estrear em agosto como âncora do Saia Justa, ao lado de Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil. Apesar do anúncio ter gerado repercussão por parte do público esperar a criação de algo novo para a veterana, a apresentadora disse que está confortável com dividir os holofotes.

"Estou num papel que quero estar e fiquei muito feliz. E eu tenho já por hábito, quem me acompanha na minha carreira há muitos anos, que nunca estou sozinha no palco, sempre tenho parceiros, gosto de dividir artisticamente a cena. Nunca na cena só sou eu. Isso desde que trabalhava com as crianças sempre tive parcerias com divisões iguais, com tempos de fala, de diversão, de horas de programa que sempre fiz", declarou durante coletiva de imprensa para divulgar o programa.

Ela ainda revelou que já se sente confortável no estúdio, como se estivesse em casa. “Estou num estágio da minha vida e de carreira que posso escolher onde estou, da maneira que estou, e saber o meu valor, independentemente da onde esteja. É muito mais sobre mim do que sobre o que as pessoas imaginam como eu esteja", acrescentou.

O Saia Justa vai ao ar todas as noites de quarta-feira. Além disso, Eliana também entra na TV aos domingos, no Fantástico. É quando a apresentadora vai trazer um quadro com uma prévia do programa de debate e conversará com personalidades sobre o tema da semana - que também será debatido no Saia.