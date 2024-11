PERFUMARIA

Em collab inédita, Bauducco lança Carmed sabor Chocottone

Produto já está à venda nas farmácias de todo o Brasil

“Esse lançamento simboliza uma colaboração inédita entre dois sucessos nacionais, cada um com sua relevância e propósito. Não foi à toa que escolhemos o Bauducco Chocottone para essa parceria, já que o Chocottone é só da Bauducco. Em 2023, pela primeira vez em mais de 40 anos, o Bauducco Chocottone® superou as vendas do panettone. Essa collab com a Cimed ajuda a compor o pilar de rejuvenescimento da categoria com uma marca que conversa bem com as novas gerações, oferecendo uma nova experiência que vai além do produto na mesa e permitindo que nossos consumidores sintam a essência do Natal em um formato diferente. Além disso, essa inovação nos ajuda a criar experiências surpreendentes, que carregam emoção e significado. São poucas as marcas que tem essa capacidade. Bauducco é uma delas", afirma André Britto, CMO da Bauducco.