Em pé ou sentado: shows de Bethânia na Concha terão plateia 'como costumeiro', diz produtora

Artista desconhecia "polêmica local" sobre tema e informação foi corrigida em site de vendas

Carol Neves

Publicado em 8 de julho de 2025 às 10:59

Maria Bethânia Crédito: Guilherme Nabhan/divulgação

A produtora responsável pelos shows da cantora Maria Bethânia esclareceu que as apresentações na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, não terão assento marcado e seguirão configuração de plateia, "como costumeiro no local". A Live Nation divulgou nota após o CORREIO publicar sobre um aviso no site da Ticketmaster, responsável pela venda, que sinalizava que o show teria plateia em pé.>

"As informações foram comunicadas pela Live Nation Brasil no site da Ticketmaster Brasil previamente e já foram atualizadas conforme as informações acima", diz a nota. A produtora ainda afirma que desconhece, assim como Bethânia, a "polêmica local". >

PLATEIA SEM ASSENTO MARCADO, diz site Crédito: Reprodução

O site de vendas já aparece com a informação atualizada, agora com "PLATEIA SEM ASSENTO MARCADO" indicado.>

Bethânia tem duas datas marcadas para shows na Concha, em 15 e 16 de novembro. Os ingressos para o primeiro dia já estão esgotados. Já a segunda data terá pré-venda a partir desta terça (8) e venda geral a partir do dia 11. Os valores são de R$ 480 (inteira, primeiro lote) e R$ 560 (inteira, segundo lote). Clique aqui para acessar as informações de compra.>

Leia a nota na íntegra>

Informamos que os shows de Maria Bethânia que acontecem em Salvador, na Concha Acústica, dias 15 e 16 de novembro, tem a configuração Plateia, sem assentos marcados, como costumeiro no local. >

As informações foram comunicadas pela Live Nation Brasil no site da Ticketmaster Brasil previamente e já foram atualizadas conforme as informações acima. >

Ressaltamos que a Live Nation Brasil e Maria Bethânia desconhecem a polêmica local citada pelo Correio da Bahia e não concordam com a interpretação feita pelo veículo sobre a situação, feita sem procurar as fontes oficiais (produtora e artista) sobre o tema.>

Senta e levanta>

Quem frequenta o local está acostumado ao coro de "senta e levanta", que geralmente se resolve sem confusões piores. Em 2023, porém um show de Zé Ramalho teve briga na plateia. Na época, o Teatro Castro Alves esclareceu que não existe um jeito obrigatório de assistir aos shows. O público pode escolher se ficará em pé ou sentado, contanto que respeitem as regras de segurança e que mantenham as rotas de fuga liberadas, ou seja, com a escada também livre. Na época, o TCA informou que comportamentos de violência sempre acarretarão na expulsão dos envolvidos e atitudes criminosas serão tratadas pelos órgãos de segurança pública.>

No final do mesmo ano, um show do irmão de Bethânia, Caetano Veloso, voltou a dividir a plateia, mas em meio a gritos de senta e levanta, uma fã lembrou que havia espaço para tudo: “Quem vem à Concha está acostumado com isso. Ora levanta, ora de pé. O importante é curtir o show”, disse Suzana Goes.>