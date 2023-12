Em Praia do Forte, Anitta brinca: 'do nada imaginando como seria Bellakeo versão pagodão'

Antes da apresentação no Réveillon Praia do Forte na sexta-feira (29), a cantora Anitta compartilhou um vídeo nas redes sociais registrando um encontro com Léo Santana, que também se apresentou na festa.



No vídeo, eles cantam a música Bellakeo de Anitta, hit em parceria com o rapper mexicano Peso Pluma. Na quarta-feira (27), o sucesso chegou ao 9º lugar do TOP 10 Global do Spotify.



"Do nada imaginando como seria Bellakeo versão pagodão", brincou Anitta.