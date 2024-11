FOME DE SUCESSO

Empreendedora cria acarajé gigante de 3 kg e fatura mais de R$ 100 mil por mês

Ana Ercília Silva começou negócios após ser demitida

Após ser demitida do emprego, Ana Ercília Silva viu no empreendedorismo uma forma de conseguir renda. Ao ingressar no mundo dos negócios, a sergipana investiu na produção de acarajé, prato tradicional da culinária afro-brasileira. Ela começou em uma praça de Aracaju (SE), com uma barraca e equipamentos emprestados.