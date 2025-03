PAREDÃO

Enquete BBB 25 indica eliminação de participante com rejeição recorde no Paredão; VOTE

A enquete do BBB 25 realizada pelo CORREIO aponta a eliminação de sister no próximo Paredão

A enquete do BBB 25 realizada pelo CORREIO aponta a eliminação de Camilla no próximo Paredão com recorde de rejeição nessa edição. Camila tem mais de 90% dos votos, contra 5% de Vilma e 5% de Renata.>

A semana que antecede a eliminação começou com surpresas. Maike e Vilma foram vetados da Prova do Líder, após o baiano Vinícius apertar o botão misterioso que surgiu no gramado da casa. Ele conseguiu completar a missão do Quarto do Desafio, garantindo imunidade no paredão e uma das cobiçadas pulseiras do VIP, além de veto a dois participantes.>