VONTADE PRÓPRIA

Entenda por que desligaram Ernestina Sodi, irmã de Thalía, da UTI

Escritora morreu no último dia 8 no México após 22 dias em terapia intensiva

“A vontade antecipada é uma lei que dá assistência aos pacientes terminais quando levam muitos dias entubados e vários órgãos começam a falhar. Com certeza, as filhas tomaram a decisão de não mantê-la mais com vida”, explicou Gustavo Adolfo.