Entenda por que Olivia Rodrigo distribuiu pílulas do dia seguinte para seus fãs em show

No kit, foram distribuídas duas pílulas do dia seguinte, além de cartões explicativos

Olivia Rodrigo entregou kits com pílulas contraceptivas em seu último show, em St. Louis, Missouri, Estados Unidos. O motivo é simples: a cantora possui uma ONG defensora dos direitos reprodutivos das mulheres, a Fund 4 Good, que distribuiu os kits gratuitamente para os fãs presentes no show. A iniciativa viralizou nas redes sociais.

Olivia explicou mais sobre os fundos que receberão as doações: "(A Nebraskaar) é o único fundo estadual para o aborto (no Estado de Nebraska), e proporciona fundos e recursos práticos que garantem a acessibilidade ao aborto. (A Iaafund) é responsável por garantir o acesso ao aborto para as pessoas (do Estado) de Iowa".