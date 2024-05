Espetáculo Cabaré da Rrrrraça volta a cartaz nesta sexta-feira (17)

Sucesso do Bando de Teatro Olodum, o espetáculo Cabaré da Rrrrraça volta a cartaz nesta sexta-feira (17) abordando o racismo. A peça será apresentada até 9 de junho, sempre às sextas e sábados, às 19h, e domingos, às 18h. Os ingressos estão disponíveis no Sympla.

O espetáculo foi criado por Márcio Meirelles e Bando de Teatro Olodum em 1997 e nesses quase 30 anos já foi visto por mais de 40 mil expectadores em mais de 300 apresentações, em palcos pelo Brasil, além de Portugal e Angola. Para essa nova remontagem, a peça terá a direção teatral de Cássia Valle, Leno Sacramento e Valdinéia Soriano, artistas de longa trajetória no grupo, e supervisão artística de Márcio Meirelles.

O trio de diretores já esteve à frente da montagem ‘2 de Julho – A Resistência Cabocla’, espetáculo vencedor do Prêmio Braskem de Teatro 2023, na categoria Melhor Direção. A coreografia do espetáculo é assinada por Zebrinha (José Carlos Arandiba) e a direção musical é de Jarbas Bittencourt, autor de canções feitas especialmente para a peça.

Tocando na ferida de temas polêmicos, com diálogo direto com o público, músicas ao vivo, muita dança e o humor debochado, marcas registradas do Bando de Teatro Olodum, Cabaré da Rrrrrraça continua sendo “Um espetáculo panfletário, didático e interativo”, como o próprio grupo o define.