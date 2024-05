ATIVIDADES

Aulas gratuitas de dança, yoga e teatro para aposentadas e pensionistas acontecem na sede da Fumpres em Nazaré

Com duração de uma hora, as aulas acontecem toda segunda e quarta, a partir das 9h na Avenida Joana Angélica, 339. Para participar basta os interessados comparecerem no local nos dias e horário das aulas.