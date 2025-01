ANCESTRALIDADE

Espetáculo leva terreiro de candomblé para o palco do Espaço Cultural Barroquinha

Peça fica em cartaz até o dia 9 de fevereiro

Uma celebração à ancestralidade e à força do candomblé Ketu, esse é a essência do espetáculo O Candomblé da Barroquinha, que estreia na sexta (24), no Espaço Cultural Barroquinha, localizado na Rua do Couro, na Barroquinha.