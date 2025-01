BEBÊ A BORDO

Esposa de Neymar exibe novos detalhes do chá revelação da 2ª filha; veja fotos

A gestação da quarta herdeira de Neymar foi anunciada através de um vídeo no Instagram

Bruna Biancardi compartilhou novas fotos do chá revelação de sua segunda filha com Neymar, a qual a gestação foi anunciada em 25 de dezembro. Feliz com a novidade na família, a influenciadora presenteou os fãs com registros inéditos.