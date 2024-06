UNIÃO

‘Estamos em paz’: desavença entre Neymar e Diogo Defante chega ao fim

Os dois postaram, na sexta-feira (31), o mesmo ‘print’ de uma conversa entre eles

Publicado em 1 de junho de 2024 às 13:33

Diogo Defante e Neymar Jr Crédito: Reprodução

Depois de postagens bem ácidas nas redes sociais, o jogador Neymar fez as pazes com o humorista Diogo Defante. Os dois postaram, na sexta-feira (31), o mesmo ‘print’ de uma conversa entre eles em que Neymar diz que perdoou Defante.

“Tá perdoado!”, escreveu o jogador. “Ufa, pelo amor de Deus Lek. Tava mal de cabeça aqui.Te amo, po***. Fiz merda, reconheço”, avaliou Defante.

Neymar ainda repreendeu o humorista: “Filho da p*** quer brincar com tudo, po***. Me pegou no dia errado. Já logo liguei o foda-se”. E Defante afirmou que entendeu a queixa do amigo. “Sim. Eu vi. Po***, fiquei péssimo. Mas entendi teu lado. Geral te pilhando. Mas vai dar nada, Lek”, concluiu.

Os dois postaram, na sexta-feira (31), o mesmo ‘print’ de uma conversa entre eles Crédito: Reprodução/ Instagram

A desavença começou no mesmo, após o humorista postar no X (antigo Twitter) um comentário relacionado a PEC 3/2022, conhecida como a PEC da privatização das praias. “Privatiza a cabeça do meu p**”, postou Defante, em referência à proposta que pretende tirar “terrenos de Marinha” – uma extensa área do litoral do país – da lista de bens da União.

Antes disso, o jogador já tinha visto seu nome ser envolvido à PEC por conta do lançamento de um empreendimento imobiliário do qual é sócio, projetado entre o litoral sul de Pernambuco e o norte de Alagoas, que inclui 28 imóveis de luxo e é desenvolvido pela incorporadora Due.

A atriz Luana Piovani já tinha criticado o jogador no dia anterior, na quinta-feira (30), em seus stories no Instagram. “E vem esse ignóbil, esse ex-ídolo, porque realmente já fez muita coisa pelo Brasil. Mas como uma pessoa pode acabar tanto com tudo que construiu dessa maneira”, disse em um dos vídeos.

O jogador rebateu as críticas no mesmo dia. “Era uma ótima atriz, mas agora tem que enfiar um sapato na sua boca porque você só fala m*rda”, disparou em suas redes sociais.

Ao ver a opinião de Defante, Neymar também foi rápido na crítica. Em um stories no Instagram, ele postou uma foto do humorista em sua casa com uma legenda bem amarga. “Cuidado para quem você abre a porta da sua casa. Esse cidadão pediu para os amigos para me conhecer. Como eu era fã e achava super gente boa, pedi para que o levassem em casa. Ele foi super bem recebido, assistiu filme na minha casa, brincou, conheceu minha intimidade com a minha família e amigos e quase todo programa me liga para ganhar ibope. Fanfarrão, otário”, reclamou.