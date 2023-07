Ex-amante de Neymar começa a vender nudes e brinca: 'Vai poder ver o que o menino N** viu'

A modelo Fernanda Campos segue aproveitando da "fama" que seu breve affair com Neymar lhe deu. Agora, ela criou uma conta numa plataforma para venda de nudes e aproveita da polêmica envolvendo seu caso com o jogador para divulgar o conteúdo. "Agora você também vai poder ver o que o menino N*** viu", anuncia. Fernanda tem 38 publicações na plataforma, entre fotos e vídeos. A assinatura do conteúdo feito pela modelo custa R$ 79 por mês, ou R$ 215 durante três meses.

Além da bio na qual cita o jogador do PSG, para promover as fotos sensuais, Fernanda posou de lingerie segurando uma revista com Neymar na capa, com a imagem embaçada e o nome do jogador riscado.