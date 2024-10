O AMOR ESTÁ NO AR

Ex-BBB Isabelle Nogueira revela que planeja casamento com Matteus Amaral

Casal planeja passar Natal juntos em casa recém inaugurada por Matteus para avó no sul

Da Redação

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 22:19

Isabelle Nogueira e Matteus Amaral Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A ex-bbb amazonense Isabelle Nogueira revelou que conversa com Matteus Amaral sobre casamento. Segundo a jovem, elas ainda estão se conhecendo depois do reality, mas formalizar o compromisso está no horizonte.

"A gente não se conheceu lá dentro do Big Brother como a gente está se conhecendo aqui agora, porque lá a gente não viveu o romance os meses todos. A gente viveu 5 dias só. Então a gente está se conhecendo aqui agora, mas está nos nossos planos", afirmou Isabelle em entrevista ao Gshow.

Porém, a dançarina e influenciadora amazonense desabafou sobre pressão do público sobre o casamento dos dois ex-bbb's.

"Confesso que a gente ouve pressão de pessoas que gostam do casal 'Ai, quando é que é o casamento?' Mas casamento é uma coisa muito séria na minha percepção, e se Deus quiser, não vai existir divórcio. É para eternidade, é chato, mas é uma coisa para sempre. Porque casamento é uma coisa muito séria, não é brincadeira", ponderou.

Natal em família

Isabelle Nogueira e Matteus Amaral moram em São Paulo, mas o casal formado no BBB 24 tem outros planos para o Natal deste ano. Em entrevista exclusiva ao gshow, a amazonense revelou que pretende juntar as duas famílias na casa da avó do gaúcho em Alegrete, no Rio Grande do Sul.

Nesta quarta-feira (16), o ex-BBB compartilhou em suas redes que viajou para sua cidade natal para inaugurar o novo imóvel da Vó Neuza. Ele compartilhou o encontro em suas redes, na noite desta quinta (17).

A participação do Matteus no reality show comoveu a prefeitura da cidade sulista, que se juntou com empresas locais para construírem um lugar melhor para a família do finalista.