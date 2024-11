BLOQUEADO

Ex-BBB Paula Freitas expõe desgosto pelo baiano Cezar Black: ‘Não suporto’

A influenciadora participou do BBB 23 junto com o enfermeiro

A ex-BBB Paula Freitas soltou a letra ao falar sobre o baiano Cezar Black em participação no podcast Gringa Cast, que foi ao ar nesta quarta (6). A influenciadora, que foi colega do baiano Big Brother Brasil 23, revelou que bloqueou o enfermeiro nas redes sociais.

“Hoje o Cezar Black também é bloqueado, depois de A Fazenda. Ele deixou de me seguir e não entendia o porquê. Logo em seguida, quando eu vi isso, eu falei: ‘vem cá, não sou tua fã, não sou obrigada a te seguir’”, declarou Paula sobre a relação dos dois.

Ela revelou ainda que sente vontade de conhecer Kally, namorada do baiano, mas que não suporta Cezar Black.

O enfermeiro e a influenciadora já trocavam farpas na edição do BBB que participaram juntos. Após o baiano participar de A Fazenda 15, da Record, Paula passou a discordar mais de suas ações.

Cézar Black já revelou, em entrevista a Lucas Selfie, no Youtube, que se arrepende de ter aceitado o convite para participar de A Fazenda 15. O ex-BBB disputou uma das quatro vagas no elenco fixo com outros seis participantes na dinâmica.