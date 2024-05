Ex-marido de Gisele, Tom Brady diz que piadas em 'Roast' afetaram seus filhos

Após participar de um Roast na Netflix, Tom Brady disse que não se inscreveria novamente. Em entrevista ao The Pivot Podcast, o atleta, ex-marido de Gisele Bündchen, admitiu que algumas piadas afetaram seus filhos. Brady foi o convidado principal do programa The Roast of Tom Brady, cuja proposta é de "zoar" o participante. A atração, que foi ao ar na Netflix neste mês de maio, envolveu vários comediantes e piadas que focaram principalmente no divórcio de Brady com Gisele.