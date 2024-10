CORAÇÃO PARTIDO

Ex-One Direction Zayn Malik adia turnê após morte de Liam Payne

Shows serão remarcados para janeiro

Estadão

Publicado em 19 de outubro de 2024 às 19:14

Zayn Malik e Liam Payne Crédito: Reprodução

O cantor Zayn Malik, ex-membro do One Direction, adiou os shows de sua turnê solo após a morte do colega de banda Liam Payne na quarta-feira (16). O anúncio foi feito via stories, no perfil do Instagram do cantor.

"Devido à perda de partir o coração sofrida nesta semana, tomei a decisão de adiar a turnê Stairway to the Sky nos Estados Unidos. As datas estão sendo remarcadas para janeiro e eu as postarei assim que estiver tudo certo, nos próximos dias. Os ingressos continuarão válidos para as novas datas", escreveu Malik. "Amo todos vocês e obrigada pela compreensão", finalizou.

O britânico daria início às apresentações nos EUA na próxima quarta-feira (23), com shows até 3 de novembro. Entre 20 de novembro e o início de dezembro, ele se apresentará em casa, no Reino Unido.

Liam Payne morreu após cair da sacada de um hotel, do terceiro andar, em Buenos Aires, na Argentina. Nos últimos dias, os ex-colegas de banda publicaram homenagens em seus respectivos perfis nas redes sociais, além de uma nota conjunta no Instagram oficial da banda.

"Estamos completamente devastados com a notícia da morte de Liam Quando estivermos prontos, teremos mais a dize. Por enquanto, vamos nos dar tempo para lidar com o luto e processar a perda de nosso irmão, a quem amávamos profundamente", dizia a nota.

Compartilhando uma foto antiga com Payne, Malik escreveu: "Não há palavras que possam descrever como estou me sentindo agora, além de estar profundamente devastado. Espero que, onde quer que você esteja, esteja em paz e saiba o quanto é amado. Te amo, irmão."

A autópsia do corpo apontou que o ex-One Direction morreu em decorrência dos ferimentos múltiplos sofridos na queda do terceiro andar.

De acordo com o relatório oficial, os traumas na cabeça já foram o suficiente para levar o cantor à morte. As autoridades locais continuam investigando a morte a fim de reconstituir as últimas horas de Payne.