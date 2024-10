MORTE

Liam Payne teve encontro com acompanhantes de luxo e não quis pagá-las, diz jornal

Segundo as jovens, cantor não havia consumido álcool na presença delas

Da Redação

Publicado em 19 de outubro de 2024 às 15:58

Liam Payne Crédito: Reprodução/Redes sociais

O cantor Liam Payne, momentos antes de ser encontrado morto no pátio do hotel Casa Sur, em Buenos Aires, Argentina, esteve com duas acompanhantes de luxo. Cantor teria se recusado a pagá-las. As informações são do jornal La Nacíon.

“Bebemos álcool”, disseram as mulheres, que informaram ainda que o ex-integrante do One Direction não havia consumido álcool enquanto estava com elas. Segundo as jovens, de cerca de 25 anos, ele agia como "uma pessoa normal" na presença delas.

Elas relataram terem sido contratadas por meio de um aplicativo próprio para o negócio. Elas chegaram no final da manhã, por voltas das 11h30 e saíram perto das 16h, após o cantor ter se recusado a pagá-las.

O artista foi encontrado morto na última quarta-feira (16). Segundo o jornal local La Nación, o astro pop morreu após cair do terceiro andar do hotel, localizado no bairro de Palermo. Liam Payne chegou a receber os primeiros atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Same), mas morreu no local, em decorrência da intensidade das lesões.