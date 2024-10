EX-ONE DIRECTION

Saiba qual a fortuna de Liam Payne e quem são seus herdeiros

O cantor Liam Payne, ex-integrante da One Direction, morreu na última quinta-feira, 16, aos 31 anos. Ele estava em Buenos Aires, na Argentina. O artista deixa uma herança considerável para o filho, Bear, de 7 anos, fruto de seu relacionamento com a cantora Cheryl Cole.

O cantor foi encontrado morto no hotel Casa Sur, onde teria caído do terceiro andar do hotel, em Palermo, bairro de Buenos Aires. A polícia argentina confirmou a morte aos jornais La Nación e Clarín. Conforme o La Nación, as autoridades foram chamadas ao local para conter um "homem agressivo" que poderia estar sob "a influência de drogas ou álcool".