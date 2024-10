MORTE PRECOCE

Antes de morrer, Liam Payne fez desabafo sobre saúde mental: 'Tenho sorte de ainda estar aqui'

Durante sua participação no programa “Straight Talking with Ant Middleton”, Liam fez um desabafo sobre o tema. “Fama é como ter uma crise de meia idade. E tenho sorte de ainda estar aqui”, disse ele, que completou: “Não consigo ir a fundo no assunto. Eu ainda não fiz as pazes com relação a este assunto”