LUTO

'Só queria ser amado', lamenta irmã de Liam Payne após morte do cantor

Ruth Gibbins relembrou momentos com irmão e admiração pelo talento de ex-membro do One Direction

Da Redação

Publicado em 19 de outubro de 2024 às 17:11

Liam Payne e Ruth Gibbins Crédito: Reprodução

Após a morte do cantor Liam Payne, na última quarta-feira (16), o cair da sacada do seu quarto no hotel Casa Sur, na Argentina, a irmão do ex-integrante do One Direction se pronunciou neste sábado (19), lamentando a perda do irmão.

"Meu cérebro está tendo dificuldade em entender o que está acontecendo, não acredito que você se foi. Só quero dirigir até sua casa e te encontrar lá escrevendo uma música ou fazendo arte e sentar com você enquanto você desenha ou faz algum artesanato", escreveu Ruth Gibbins, em seu perfil das redes sociais.

Na publicação, a irmã de Liam reafirmou sua admiração pelo talento do irmão para a música e agradeceu pelos momentos que tiveram juntos. Ruth lamentou as dificuldades emocionais que o irmão enfrentou ao longo da vida. "Não sinto que esse mundo foi bom ou gentil o suficiente com você e, várias vezes ao longo dos últimos anos, você tentou muito superar tudo que estava contra você. Você só queria ser amado e fazer as pessoas felizes com a sua música. Você nunca acreditou que era bom o suficiente, espero que agora consiga ver a enxurrada de amor que nunca recebeu quando estava vivo", lamentou.

"Desculpa que não consegui te salvar. Te amo e meu coração sente muito a sua falta. Pela última vez, preciso te falar que estou aqui se você precisar de alguma coisa e eu dirigiria até o fim do universo para te trazer de volta", concluiu.

O pai do músico, Geoff Payne, chegou à Argentina na sexta-feira (18) para cuidar do processo de liberação e repatriação do corpo do filho. Ele visitou em Buenos Aires um altar que fãs fizeram com fotos e cartas diante do hotel CasaSur, em Palermo, onde Liam morreu após uma queda do terceiro andar.