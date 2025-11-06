REPARAÇÃO

Exposição reconstitui rostos de pessoas escravizadas através de IA

Mostra Fragmentos de Memória fica em cartaz desta quinta (6) até 30 de novembro no Shopping da Bahia

Doris Miranda

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 06:00

Um dos retratos da mostra Fragmentos de Memória Crédito: divulgação

Com 40 imagens criadas através de Inteligência Artificial, utilizando documentos históricos de pessoas escravizadas e libertas, como passaportes, livros de notas de compra e venda de escravizados, inventários, cartas de alforria, títulos de residência a africanos libertos, e intensa pesquisa do Arquivo Público do Estado da Bahia, a exposição Fragmentos de Memória, estará aberta ao público de hoje (6) a 30 de novembro no segundo piso do Shopping da Bahia.

Integrado às celebrações do Novembro Negro, o projeto Fragmentos de Memória eleva a iniciativa de reparação histórica a um novo patamar. A proposta, além de dar rostos às descrições documentais de pessoas escravizadas e libertas, lhes confere voz, transformando registros burocráticos em emocionantes monólogos poéticos recitados por personalidades negras brasileiras. Essa fusão de história, tecnologia e arte é um ato de justiça simbólica, rompendo o silêncio imposto pelo cativeiro para resgatar a humanidade e a memória dos ancestrais.

Assinada pelo diretor do Arquivo Público do Estado da Bahia, Jorge X, e com a Coordenação de Preservação Documental de Adauto Silva, a exposição é um convite para todos refletirem sobre a importância de reconstruir e honrar as memórias que foram fragmentadas em 388 anos de escravidão, e assim resgatar a dignidade i muitas vezes negada.

A pesquisa aconteceu nas seguintes etapas: levantamento arquivístico nos 20 fundos custodiados no Arquivo Público; digitalização dos documentos; transcrição paleográfica; levantamento iconográfico com dados interpretados, pesquisas acadêmicas e trabalhos visuais como o do Jean-Baptiste Debret (1816–1831) e as fotografias de Marc Ferrez (1882–1885), além de gravuras, álbuns de viajantes e acervos privados. Tudo isso visando catalogar trajes, cenários, adereços e marcadores visíveis.

“Este projeto transforma documentos frios em rostos cheios de histórias. É um ato de justiça simbólica. A memória é um importante instrumento para lembrar, mas, sobretudo para não esquecer“, diz Jorge X