FOTOGRAFIA

Exposição reflete sobre impermanência da natureza

Mostra do fotógrafo Pedro Salles será aberta nesta terça (30), na Galeria Cañizares da Escola de Belas Artes da UFBa

Da Redação

Publicado em 29 de abril de 2024 às 06:00

expo Paisagens como Sujeitos na Fotografia de Pedro Salles Crédito: Pedro Salles

O fotógrafo baiano Pedro Salles tem a experimentação e a inovação como chaves do seu trabalho. Foi assim que ele explorou o conceito da água como elemento capaz de atribuir características humanas aos sujeitos minerais e vegetais da natureza, a partir de imagens captadas no Vale do Pati, Morro do Castelo e Salvador. O resultado pode ser visto na exposição Paisagens como Sujeitos na Fotografia, que será aberta ao público nesta terça (30), às 17hs, permanecendo até o dia 14 de maio na Galeria Cañizares, na Escola de Belas Artes da Ufba, no Canela.

A mostra tem curadoria do conhecido fotógrafo e professor Edgard Oliva e decorre do Doutorado em Artes Visuais que Pedro Salles está concluindo na Universidade Federal da Bahia. No total, são 22 fotografias que convidam o espectador a refletir sobre o significado das paisagens, apresentando-as ora como sujeitos objetivos e necessários, ora como estruturas subjetivas e efêmeras. Para ampliar a contemplação, o fotógrafo se utiliza dos meios tecnológicos contemporâneos, a partir de uma estética própria e singular.

expo Paisagens como Sujeitos na Fotografia de Pedro Salles Crédito: Pedro Salles

“O objeto de pesquisa e do exercício fotográfico de Pedro Salles nos faz rever, em certo sentido, como são ressignificadas as paisagens que brotam em ambientes nos quais se manifestam a partir de uma estética que nos faz percebê-las ora como sujeitos necessários e objetivos, ora como estruturas embaçadas e subjetivas. Seguindo essa ordem da natureza do olhar, Pedro nos evoca a observar o distante em uma paisagem macro, mesmo que tão próxima do nosso olhar pelos meios tecnológicos atuais”, analisa Oliva.

Fotógrafo Pedro Salles Crédito: divulgação

A impermanência da natureza e sua constante mutação são temas centrais explorados por Salles. Sua abordagem, fundamentada na noção de fotografia expandida, busca capturar não apenas a imagem, mas também o deslocamento e a transformação dos elementos naturais ao longo do tempo. A exposição reflete o cerne da pesquisa desenvolvida pelo fotógrafo como parte de seu doutorado no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes.