Facebook e Instagram vão usar seus dados para treinar IA? Veja novos termos de uso dos serviços

Publicado em 28 de junho de 2024 às 18:17

Recentemente, a Meta, empresa dona do Instagram, Facebook e WhatsApp, atualizou seus termos de uso para permitir o aperfeiçoamento e treinamento de sua inteligência artificial (IA) por meio de posts feitos por usuários das redes sociais.

A Meta já utiliza IA há anos em suas plataformas, como na moderação de posts que tenham nudez ou discurso de ódio. A diferença agora é que as informações dos usuários nas redes sociais da Meta serão usadas também para treinar um sistema de IA generativa da companhia. Ou seja, as informações vão alimentar modelos capazes de produzir textos e imagens, uma tecnologia parecida com a do ChatGPT.

O objetivo da empresa é lançar num futuro próximo uma assistente para conversar com os usuários. Para isso, a Meta quer aperfeiçoar essa tecnologia com dados dos usuários.

Quando a Meta vai coletar os dados?

A Meta tinha planos de lançar sua nova política de privacidade na União Europeia na quarta, 26. No entanto, os planos foram atrasados, em uma resposta às críticas que a companhia de Mark Zuckerberg recebeu ao anunciar que os novos termos permitiriam o uso de conteúdo público para treinar sua inteligência artificial, relata o TechMonitor.

Nos Estados Unidos, que têm regras de privacidade de dados mais frouxas, a empresa já vem incorporando dados públicos de contas de usuários em sua inteligência artificial desde o ano passado. De acordo com o Wall Street Journal, não há forma de se opor, embora haja meios de limitar o acesso da empresa aos seus dados.

Embora o Brasil tenha a Lei Geral de Proteção de Dados, não está claro se a Meta já começou a coletar esses dados de brasileiros. No entanto, em 22 de maio, foi publicado o formulário de oposição ao uso de dados públicos pela companhia para treinar suas IAs. Neste dia, foi publicado um comunicado informando a novidade na política de uso de informações dos usuários. Ou seja, em tese, os dados de brasileiros já estão sendo utilizados

O que será usado para treinar a IA

Os tipos de mídia que serão utilizados no treinamento da inteligência artificial foram explicitados pela Meta.

"Essas informações podem abranger publicações ou fotos e legendas. Não usamos o conteúdo das suas mensagens privadas com amigos e familiares para treinar nossas IA", diz a companhia em sua Central de Privacidade, acessível pelo Facebook ou pelo Instagram. "Por exemplo, se coletarmos uma publicação aberta de blog, ela pode incluir o nome e as informações de contato do autor."

Ainda segundo o Wall Street Journal, a companhia usa os dados de usuários norte-americanos para identificar padrões de linguagem e geografia, entre outros. Conforme afirmou um porta-voz ao veículo, não se trata de construir um banco de dados a partir dos posts individuais e da identidade pessoal do usuário.

Isso porque o tipo de análise feita pela IA não será necessariamente vinculada ao perfil de determinada pessoa. De acordo com a apuração do Estadão, trata-se mais da identificação de padrões - por exemplo, ensinar a IA que as palavras "cão" e "gato" costumam aparecer no mesmo contexto ou que a expressão "X" vem antes da expressão "Y" - do que associar uma foto ou vídeo a um indivíduo em específico.

Dessa maneira, para quem vive nos Estados Unidos e no Brasil, a opção que restou é não postar nada de forma pública, já que a IA não tem acesso às publicações privadas e tampouco às mensagens enviadas pelos aplicativos.

Como recusar o uso de seus dados

Ainda na Central de Privacidade, a empresa deixa claro que os usuários dessas redes sociais têm direitos ligados à maneira como seus dados são usados para o treinamento de inteligências artificiais. Assim, será possível recusar o uso de suas informações para esse fim.

Para quem desejar fazê-lo, basta entrar no Instagram, clicar nos três traços horizontais no canto superior direito e selecionar Configurações e privacidade. Depois, opte por Sobre e Política de privacidade.

Então, clique nos três traços horizontais novamente, selecione Outras políticas e artigos e Como a Meta usa informações para recursos e modelos de IA generativa. Será aberta uma página chamada Posição quanto ao uso das suas informações para IA na Meta. No final da página, haverá um link em azul denominado Direito de se opor.

Nesse ponto, será oferecido um formulário, que deve ser preenchido para que as suas informações possam não ser utilizadas para treinar a IA da Meta. Com a aprovação do formulário, os dados do usuário em questão serão extraídos da base de treinamento da inteligência artificial e não serão utilizados pela IA no futuro.