VEM PARA SALVADOR

Fagner anuncia show na Concha Acústica; ingressos já estão à venda

Cantor interpreta clássicos como Borbulhas de Amor, Espumas ao Vento e Canteiros

O cantor e compositor Fagner retorna a Salvador com um show especial que celebra cinco décadas de carreira. A apresentação acontece na Concha Acústica do Teatro Castro Alves no dia 31 de agosto, a partir das 19h. Os ingressos já estão à venda pelo site Ingresse. A classificação indicativa é 14 anos. >

No palco, Fagner interpreta clássicos como Borbulhas de Amor, Espumas ao Vento, Canteiros, além de composições como Naturezas, feita com Renato Teixeira, e Meu Parceiro Belchior. Também inclui homenagens a nomes como Cartola, com As Rosas Não Falam, e à poetisa Florbela Espanca.>