Fagner chama shows de DJs de ‘desastre ambiental’ e Alok responde com remix; veja o vídeo

A entrevista de Fagner para o Podcast do Garotinho, realizada em novembro, acabou rendendo um corte polêmico que se espalhou pelas redes nesta terça, 19: nele, o cantor tece críticas à música atual, destacando os shows cheios de efeitos tecnológicos de grandes DJs. Fagner não cita nomes, mas parece que Alok vestiu a carapuça. Com bom humor, o DJ resolveu dar uma “alfinetada com respeito” e usou a fala de Fagner para fazer um remix.



No vídeo publicado por Alok nesta terça, 19, Fagner opina sobre os shows que, segundo ele, seriam um “desastre ambiental”: “Uma das coisas que mais me choca é você pegar um DJ e botar 1 milhão de pessoas. Isso, pra mim, é um desequilíbrio ambiental. Caramba! É um desastre ambiental. O povo vai ver um DJ, que canta meia música e fica ali, fazendo aquelas cenas ridículas”, diz Fagner no vídeo.