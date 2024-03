ROCK IN RIO

'Falta de respeito?' Brasileiros criticam Mariah Carey fora do palco Mundo

Cantora foi anunciada nesta segunda-feira (18)

Publicado em 19 de março de 2024 às 07:55

Mariah Carey Crédito: Redes sociais

O anúncio da participação de Mariah Carey no Rock in Rio 2024 mexeu com vários fãs da cantora, principalmente depois da divulgação em qual palco a artista internacional vai se apresentar: o Sunset.

Estrela mundial, a escolha do palco secundário para a artista foi um dos assuntos mais comentados na noite desta segunda-feira (18), após o anúncio da vinda da cantora para o festival feito no Jornal Nacional.

Com mais de cinco músicas no topo da lista Hot 100 da Billboard, Mariah ainda é uma das cantoras mais respeitadas e aclamadas do mundo, se juntando com Madonna, Cher e Beyoncé.

No dia 22, além dela, também terá Shawn Mendes e Ne-Yo no palco principal. Muitos fãs e outros internautas criticaram que a carreira de Mariah é bem maior que a dos dois cantores.

Mesmo com as críticas, a organização do Rock in Rio não se pronunciou, mas em comunicado à imprensa, a produção informou que o palco Sunset este ano será igual ao palco Mundo.

"No ano da celebração dos 40 anos do Rock in Rio, quem também virá em maior tamanho será o Palco Sunset. Pela primeira vez na história do festival, o palco dos grandes encontros, queridinho do público e da crítica, ganha novas dimensões, com boca de cena do mesmo tamanho do gigante Palco Mundo, reforçando toda a sua potência e igualdade e permitindo um line-up ainda mais poderoso".

Confira as críticas:

a última vez que mariah carey fez show no brasil foi na festa do peão de barretos. vocês acham mesmo que eu vou reclamar por conta de palco sunset? eu tô é orando pra ela não cancelar e tentando não enfartar. pic.twitter.com/A84glDUTE1 — blink-doo (@franklin90s) March 19, 2024

Mariah carey no palco sunset??? Fim dos tempos mesmo viu bem q o povo da igreja falapic.twitter.com/JIJgBm0O0w — acarajé frio (@wandeberrg) March 19, 2024

Mariah Carey no palco sunset?? Avisaram pra ela que esse não é o palco principal? — COWBOY SUPERNOVA ? (@heleniismo) March 19, 2024

o rock in rio botando mariah carey no palco sunset e o shawn mendes como headliner do palco mundo no mesmo dia, a curadoria desse festival come merda kkkkkkk só pode pic.twitter.com/SVr1NjPZjg — Tom (@tommauza) March 19, 2024