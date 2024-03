MUITA HISTÓRIA!

Rock In Rio terá musical inspirado em sua própria trajetória para comemorar seus 40 anos

Em comemoração aos 40 anos de Rock In Rio, em 2024, o festival trará um musical inspirado em sua própria trajetória. Sonhos, Lama e Rock and Roll é uma criação de Roberto Medina, e será exibido na Cidade do Rock, em um dos quatro palcos do festival.