AMOR

Família de Bruce Willis mostra nova foto do ator, que tem demência

Bruce Willis, de 69 anos, apareceu em uma foto postada nas redes sociais por uma de suas filhas, Tallulah Willis, publicada no dia 1º. O ator de Duro de Matar e Sexto Sentido foi diagnosticado com demência frontotemporal em 2022.

Além de Tallulah, Bruce Willis é pai de Rumer e Scout, frutos do relacionamento com Demi Moore, com quem foi casado até 2000. Apesar da separação, a atriz ainda é próxima da família, e, em 2023, disse que se mudou para a casa do ex para auxiliar nos cuidados. Atualmente, o ator é casado com Emma Heming.