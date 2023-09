Família Gil retorna a Salvador para cantar no Festival Virada

Família Gil retorna a Salvador. Crédito: Divulgação Prime Vídeo

"Oh tempo rei". Já dizia Gilberto Gil sobre o tempo e o quanto é importante cada momento. Visto isso, os fãs do cantor vão poder curtir cada momento em Salvador. Os membros da família Gil retornarão para Salvador no dia 1° de janeiro, no Festival Virada, evento que vai reunir diversos cantores do Brasil e até uma atração internacional na Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio.

O show "Nós, A gente", comandando por Gilberto Gil, teve a última apresentação realizada no dia 16 de setembro, em São Paulo. Mas, quem não conseguiu ir para nenhum show, pode vibrar com a volta do grupo para a capital baiana logo no primeiro dia de 2024.

Preta Gil, que fez o último show sentada após a cirurgia da remoção de um tumor no intestino, também estará na capital com a família. Os cantores estiveram em Salvador nos dias 30 de junho e 1° de julho, lotando a Concha Acústica do Teatro Castro Alves.