Faustão decide não voltar mais para a televisão: 'Deixar saudade'

Quem conseguiu ser entrevistado por Faustão, conseguiu. Agora, o apresentador não voltará mais para a televisão e seguirá deixando saudades para os telespectadores.



Aos 73 anos, o jornalista afirmou, em conversa ao colunista Lucas Pasin, do UOL, que o retorno à TV está descartada, permanecendo no imaginário dos brasileiros que assistiram aos programas durante mais de 30 anos.



"Já fiz a minha parte. Não volto mesmo para a televisão. Melhor sair deixando saudade, do que encher o saco do público até não poder mais", contou Faustão, que permanece internado no hospital após o transplante de coração.